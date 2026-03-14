Náutico anuncia a contratação do meia-atacante Felipe Cardoso, vindo do Vitória

O atleta de 23 anos chega em definitivo ao Náutico e ainda conta com passagens por Santa Cruz, Metropolitano e Atlético de Alagoinhas

Felipe Cardoso, novo jogador do Náutico (Comunicação / CNC)

O Náutico oficializou neste sábado (14) o seu primeiro reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante Felipe Cardoso, de 23 anos, foi anunciado pelo Timbu. O atleta chega aos Aflitos em definitivo após deixar o Vitória.

Pelo rubro-negro baiano, Felipe Cardoso teve uma passagem discreta e participou apenas de seis partidas nas duas últimas temporadas, não acumulando participações em gol.

O novo jogador do Náutico também conta com uma passagem pelo Santa Cruz no futebol pernambucano, onde atuou em apenas oito oportunidades. Profissionalmente, Cardoso também tem passagens por Metropolitano e Atlético de Alagoinhas.

Foi pelo clube baiano que o meia-atacante obteve o seu maior destaque na carreira, acumulando 10 jogos, quatro gols e duas assistências pelo campeonato estadual de 2025.

Para a função de meia, o Náutico atualmente conta com o questionado Dodô e Juninho em seu plantel. Felipe Cardoso chega podendo atuar também como um atacante de lado de campo, ampliando as opções da comissão técnica alvirrubra.

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