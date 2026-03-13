Adversário da estreia na Série B, Criciúma terá preparação similar ao Náutico

Assim como o Náutico, o Tigre Carvoeiro também esteve fora da Copa do Brasil e vem tendo dias para trabalhar a equipe

Náutico e Criciúma em treinamentos no CT (Rafael Vieira / CNC e Celso da Luz | CEC)

Com a chave já virada para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico vem intensificando a sua preparação visando a estreia no dia 22 de março (domingo), às 16h, contra o Criciúma. Do outro lado, o clube catarinense vem tendo uma preparação similar ao Timbu antes do encontro nos Aflitos.

A exemplo do Náutico, o Criciúma também não disputou a Copa do Brasil em 2026, ganhando mais tempo para descansar e trabalhar o elenco. A última partida oficial do Tigre Carvoeiro ocorreu ainda no dia 7 de março, válida pela final da Taça Acesc, torneio paralelo ao campeonato estadual.

Desde então, o grupo de atletas ganhou um breve descanso e retornou às atividades durante a semana no CT do clube. Em comparação, o Náutico disputou a sua última partida no dia 8 de março, pela final do Estadual, também utilizando uma programação de descanso e retomada dos treinos ao longo da semana após o vice-campeonato pernambucano.

As duas equipes deverão acelerar esta preparação apenas nos próximos dias, quando as comissões técnicas terão uma semana cheia para trabalhar as soluções táticas antes da estreia na Segundona.

Em relação à questão física, o Criciúma conta apenas com duas partidas a mais que o Náutico neste início de temporada. Enquanto os catarinenses realizaram 13 jogos, o Timbu participou de 11 duelos no Estadual de 2026.

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