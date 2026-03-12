Retrospecto desfavorável: Náutico perdeu quatro dos últimos oito jogos nos Aflitos

A derrota na final do Pernambucano para o Sport foi mais um resultado decepcionante em casa para o Náutico

Jogadores do Náutico após gol sofrido nos Aflitos (Hugo Soares / FPF)

Historicamente conhecido como uma fortaleza para o Náutico ganhar os seus jogos, o estádio dos Aflitos não vem possuindo esse caráter no retrospecto recente. Das últimas oito partidas do Timbu em casa, a equipe foi derrotada em quatro oportunidades. O resultado mais marcante foi a derrota por 3 a 0 para o Sport na final do Pernambucano, mas os tropeços já se acumulam desde 2025.

Os revezes recorrentes se iniciaram ainda durante a disputa da Série C da última temporada. Nos dois primeiros jogos como mandante no quadrangular final, o Náutico foi derrotado por Guarani e Ponte Preta.

As derrotas em casa complicaram os planos alvirrubros para o acesso, fazendo a equipe precisar pontuar fora de casa para seguir viva. No apagar das luzes, o Timbu conseguiu fazer valer o fator casa e conquistou o acesso ao vencer o Brusque na última rodada.

Em 2026, o Náutico iniciou vencendo o Maguary e o Sport nos Aflitos, em duelos válidos pela primeira fase do Estadual. O clube se reencontrou com a derrota em casa no duelo contra o Retrô, ainda na fase inicial e com a equipe já classificada.

Na grande decisão do Campeonato Pernambucano, o torcedor alvirrubro voltou a experimentar a amarga sensação de perder em casa. O Timbu sofreu uma derrota acachapante para o rival Sport, em um jogo com os Aflitos lotados e que rendeu o vice-campeonato pernambucano.

Virando a página para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico já estreará reencontrando o torcedor. O Timbu receberá o Criciúma, no dia 22 de março, buscando retomar a casa alvirrubra como um trunfo diante dos adversários.

Últimos oito jogos do Náutico nos Aflitos:

Náutico 0 x 2 Guarani - Série C 2025

Náutico 0 x 1 Ponte Preta - Série C 2025

Náutico 2 x 1 Brusque - Série C 2025

Náutico 2 x 0 Maguary - PE 2026

Náutico 4 x 0 Sport - PE 2026

Náutico 0 x 1 Retrô - PE 2026

Náutico 2 x 0 Santa Cruz - PE 2026

Náutico 0 x 3 Sport - PE 2026



