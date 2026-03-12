Pretendido pelo Náutico, zagueiro Carlinhos é anunciado pelo Novorizontino para a disputa da Série B

O defensor de 30 anos chega ao Tigre do Vale emprestado pelo Noroeste até o final da temporada

Carlinhos, ex-zagueiro do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

Buscando reforços no mercado para o sistema defensivo, o Náutico não poderá contar com seu principal desejo na janela de transferências. O zagueiro Carlinhos, pretendido pelo Timbu, foi anunciado pelo Novorizontino para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

O defensor de 30 anos pertence ao Noroeste e foi cedido por empréstimo ao Tigre do Vale até o final da temporada. Neste ano pelo Noroeste, Carlinhos participou de oito partidas e foi peça importante na manutenção da equipe na elite do Campeonato Paulista.

O zagueiro vinha de uma notável temporada vestindo a camisa do Náutico em 2025. Nos Aflitos, Carlinhos participou de 26 partidas, fez um gol e foi pilar defensivo para o clube conquistar o acesso à Série B.

Após a boa impressão deixada na primeira passagem e por desejo pessoal dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos, o Náutico buscou viabilizar a contratação do zagueiro desde o início do ano. O atleta, porém, vestirá a camisa do Novorizontino, clube que tem Edgard Montemor, ex-Náutico, como executivo de futebol.

Sem Carlinhos, o Timbu busca novas opções para o miolo de zaga. O clube alvirrubro já acertou a chegada do zagueiro Gustavo Henrique, de 20 anos, que vem por empréstimo do RB Bragantino. Além dele, mais um jogador da posição deverá reforçar a equipe nos próximos dias.

