Alvo de críticas pelo desempenho, Júnior Todinho se pronuncia: "Sei que estou devendo ao torcedor e ao Náutico"

Júnio Todinho, atacante do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Um dos principais alvos de críticas da torcida do Náutico, o atacante Júnior Todinho usou sua rede social para se pronunciar e prestar esclarecimentos à torcida alvirrubra. O atacante de lado de campo vem sendo criticado pelo desempenho recente, sobretudo na final do Campeonato Pernambucano contra o Sport.

Em sua postagem, Júnior Todinho revelou ter sentido a dor da perda do título juntamente com a arquibancada. O atleta de 32 anos também admitiu estar devendo dentro de campo, mas ponderou nunca ter faltado dedicação. Por fim, o atacante pediu desculpas e ressaltou trabalho para dar a volta por cima no Timbu.

“Difícil encontrar palavras depois de uma derrota como a de domingo. Desde que cheguei ao Náutico entendi o tamanho desse clube e da sua torcida. Em pouco tempo já me senti parte disso tudo e, por isso, também vi e senti a dor de cada alvirrubro nas arquibancadas.

Dentro de campo nunca faltou entrega, vontade e dedicação, mas sei que isso nem sempre é suficiente. Também sei da expectativa que foi criada com a minha chegada e sei que estou devendo ao torcedor e ao Náutico. Nunca fui de me esconder em momento difícil, e derrotas como a de domingo doem muito, principalmente pra quem entende o tamanho do clube e o que representava vencer aquela final”, escreveu Júnior Todinho.

“Quero pedir desculpa ao torcedor. Podem ter certeza de que vou trabalhar ainda mais para dar a volta por cima e honrar essa camisa.

O Náutico é grande demais para qualquer derrota. ‘Enquanto houver um alvirrubro, sempre existirá o Náutico’”, concluiu a postagem.

Vindo de Vila Nova, Júnior Todinho foi o primeiro reforço oficializado pelo Náutico para a temporada de 2026. Desde que ficou em condições, o atacante foi titular absoluto no esquema dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos, totalizando oito jogos, um gol e uma assistência no Estadual.

