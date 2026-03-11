De olho na Série B, elenco principal do Náutico se reapresenta nesta quinta-feira (12)

Após período sem atividades, os jogadores do Náutico se reapresentarão no CT Wilson Campos

Jogadores do Náutico pelo Campeonato Pernambucano (Rafael Vieira / CNC)

Passada a frustração da perda do título do Campeonato Pernambucano para o Sport, o elenco principal do Náutico já tem data para se reapresentar. De olho na Série B, os atletas alvirrubros retornam às atividades nesta quinta-feira (12), no CT Wilson Campos.

Os atletas alvirrubros contaram com período de folga desde o clássico do último domingo (8). Já nesta quarta-feira (11), um grupo especial participou de treinamentos no CT, com o plantel completo só retornando na quinta.

O Náutico estreia na Série B do Campeonato Brasileiro no dia 22 de março (domingo), às 16h, nos Aflitos, contra o Criciúma. Até lá, a expectativa é de que reforços sejam anunciados e já se integrem ao restante do elenco.

O Timbu terá momento importante para ajustar questões táticas e emocionais antes do principal desafio esportivo da temporada. A comissão técnica alvirrubra trabalhará com um período inferior a 10 dias para entrosar novas contratações, recuperar a confiança do elenco e corrigir erros coletivos.



