Náutico tem ao menos cinco reforços acertados para a sequência da temporada

O Náutico vem ativo no mercado buscando reforçar o time para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro

Guilherme dos Anjos, técnico do Náutico (Sandy James / DP Foto)

Após o amargo vice-campeonato pernambucano contra o rival Sport, o Náutico busca virar a página para a sequência da temporada. O Timbu vem ativo no mercado e já tem ao menos cinco reforços acertados para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

A informação foi dada pelo próprio técnico Guilherme dos Anjos em coletiva após a final do Estadual. Segundo o comandante, os cinco atletas se apresentarão em breve, enquanto mais dois jogadores ainda negociam chegada ao clube.

“Com relação à sequência da temporada, nós já estamos preparando a apresentação de cinco atletas. A partir de agora, a gente vai poder realmente apresentá-los, porque tem o envolvimento do segundo campeonato. E estamos correndo atrás de mais duas peças. Podem ocorrer nessa janela e temos paciência o suficiente também para entender que, se não ocorrer nessa, temos uma segunda janela”, detalhou Guilherme dos Anjos.

Dos reforços comentados pelo comandante alvirrubro, o zagueiro Gustavo Henrique e o goleiro Arthur, inclusive, já estão regularizados para atuar pelo clube. O defensor de 20 anos chega de empréstimo do Red Bull Bragantino, enquanto o arqueiro vem em definitivo após passagem pelo Cuiabá.

O meia-atacante Felipe Cardoso também já está acertado com o Náutico. O jogador de 23 anos já teve a sua rescisão oficializada junto ao Vitória, ficando livre para assinar com o Timbu.

A expectativa é de que os reforços sejam anunciados pelo Náutico durante a semana e já possam se apresentar ao CT Wilson Campos. O Timbu tem estreia marcada na Segundona para o dia 22 de março (domingo), às 16h, nos Aflitos, contra o Criciúma.



