Náutico pede desculpas ao torcedor pelo vice-campeonato pernambucano: "Nos entristece muito"

Elenco do Náutico na final do Campeonato Pernambucano 2026 (Sandy James / DP Foto)

Dois dias após a frustrante derrota por 3 a 0 para o Sport na final do Campeonato Pernambucano, o Náutico pediu desculpas ao seu torcedor. Através de postagem na rede social, o clube lamentou o vice-campeonato estadual e pregou foco na Série B do Campeonato Brasileiro.

No texto, publicado nesta terça-feira (10), o Timbu admitiu a importância do título e disse que o resultado entristeceu a todos. O Náutico ainda agradeceu a grande festa promovida pela torcida alvirrubra e ressaltou que, apesar da frustração, o trabalho continua com mais responsabilidade para a sequência da temporada.“A derrota na final do Campeonato Pernambucano nos entristece muito. Sabemos o quanto esse título era importante. Nosso agradecimento ao torcedor alvirrubro, que mais uma vez fez a sua parte: lotou o estádio, apoiou o time e preparou uma grande festa acreditando no título”, escreveu o Náutico.“Pedimos desculpas por não termos conseguido retribuir em campo todo esse apoio.Sabemos da frustração que existe neste momento - ela é de todos nós. O trabalho continua, com ainda mais responsabilidade, e o nosso foco agora está totalmente voltado para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Com muito trabalho, compromisso e respeito, seguiremos lutando pela nação alvirrubra”, concluiu.Apesar do pedido de desculpas, a torcida segue em clima de grande insatisfação com o clube. As cobranças são direcionadas para jogadores, comissão técnica e diretoria após a derrota acachapante para o rival na final do Estadual de 2026.

Entre os comentários na publicação alvirrubra, destacam-se fortes críticas. “Derrota é 2 a 1, 1 a 0, perder nos pênaltis. A gente foi humilhado em casa por nosso maior rival. No último jogo do campeonato fizemos a pior partida enquanto o rival fez a melhor! Incrível”, pontuou um torcedor.

“Sabiam mesmo da importância? Não parecia. Incompetência e amadorismo definem essa partida. Foi ridículo. Fizeram o torcedor de palhaço”, escreveu uma torcedora. “O pedido de desculpas precisa ser uma boa campanha na Série B”, externou outra alvirrubra.

Hélio e Guilherme dos Anjos também se pronunciam



Pai e filho, os treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos também utilizaram a rede social para se pronunciarem pelo vice-campeonato. A dupla de comandantes alvirrubros ressaltou assumir a responsabilidade de analisar os erros cometidos e enfatizou confiança no trabalho realizado.



“A derrota faz parte do futebol e sempre exige reflexão. Sabemos da expectativa do nosso torcedor e assumimos a responsabilidade de analisar o que aconteceu e evoluir assim como sempre fizemos desde que chegamos”, iniciou a postagem dos treinadores.



"Seguimos confiantes no trabalho que está sendo desenvolvido e totalmente focados nos desafios da temporada, que será longa e exigente. Contamos com o apoio do nosso torcedor para seguirmos juntos nessa caminhada”, completou.