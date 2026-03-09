Náutico: Dodô desativa rede social após expulsão na final do Campeonato Pernambucano

O camisa 10 do Náutico sofreu fortes críticas da torcida por sua expulsão direta na decisão do Estadual contra o Sport

Dodô, meia do Náutico (Rafael Melo/FPF)

Depois de um começo promissor com a camisa 10 do Náutico, o meia Dodô vem enfrentando críticas da torcida por seu desempenho nos últimos jogos. O jogador de 24 anos foi expulso na final do Campeonato Pernambucano contra o Sport, culminando no desativamento de sua conta em uma rede social.

O lance em questão aconteceu ainda durante o primeiro tempo da decisão, quando Dodô acertou uma entrada violenta em Gustavo Maia e levou o cartão vermelho direto após o auxílio do VAR. Já perdendo a final por 1 a 0 naquela altura, o Timbu viu a sua situação se complicar com um jogador a menos no duelo.

Essa foi a segunda vez que o meia foi expulso em um clássico nesta temporada. Dodô já havia sido advertido com um cartão vermelho contra o Santa Cruz, ainda na primeira fase do Estadual.

As cobranças da torcida alvirrubra, inclusive, não se restringem apenas ao meia. Jogadores como Auremir e Júnior Todinho também vêm sendo fortemente criticados pelos torcedores. O frustrante vice-campeonato pernambucano teve como alvo até os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.