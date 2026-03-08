'Sentimento não é de terra arrasada', diz presidente do Náutico após revés para o Sport

Bruno Becker, presidente do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico encerrou o Campeonato Pernambucano de forma frustrante ao perder por 3 a 0 para o Sport neste domingo (8), nos Aflitos, no jogo de volta da final. Com o resultado, o clube alvirrubro acumula quatro anos sem levantar a taça estadual, um jejum que começa a pesar para a torcida e para a diretoria.



Apesar da derrota expressiva, o presidente do clube, Bruno Becker, buscou transmitir uma mensagem de equilíbrio, ressaltando que o trabalho desenvolvido ao longo da temporada não pode ser resumido apenas pelo resultado em campo.

“Temos que sentir a derrota, por tudo que vem sendo feito pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o sentimento não é de terra arrasada”, declarou.

Becker destacou que, embora a frustração seja natural e o resultado doloroso, é preciso avaliar o contexto do campeonato e o planejamento estratégico do clube. O dirigente reforçou que, apesar de lamentar o revés, é fundamental aprender com ele, corrigir falhas e manter o foco no crescimento do clube.

“Não podemos analisar o trabalho por conta de um resultado adverso. Ainda mais pelo campeonato que nós fizemos, por tudo que foi feito. Mas, quero deixar esse recado: não podemos lamentar, mas existe um projeto, que temos que corrigir”, explicou.

O presidente também já projetou o futuro próximo, reforçando que a equipe volta sua atenção imediatamente para a Série B, que terá início nas próximas semanas. Para Bruno Becker, o momento de reflexão sobre o Pernambucano é breve, e a prioridade passa a ser a preparação para a competição nacional, onde o Náutico busca reconquistar espaço e protagonismo.

