Torcida do Náutico faz grande festa na 'Avenida Alvirrubra' antes da final contra o Sport

Torcida do Náutico (Divulgação/CNC)

A torcida do Náutico protagonizou uma grande festa na tarde deste domingo (8), na tradicional Avenida Alvirrubra, nos arredores do Estádio dos Aflitos. A mobilização aconteceu horas antes da decisão contra o Sport, pela final do Campeonato Pernambucano.

Milhares de torcedores alvirrubros se concentraram no local para recepcionar o ônibus da equipe e demonstrar apoio ao elenco antes da partida decisiva. Com bandeiras, sinalizadores, fogos de artifício e cânticos, a torcida transformou a avenida em um verdadeiro corredor de incentivo para os jogadores.

A chamada “Avenida Alvirrubra” já se tornou uma tradição em jogos decisivos do Náutico. Nela, os torcedores se reúnem para empurrar o time antes de partidas importantes, criando um ambiente de grande mobilização e confiança.

Dentro de campo, a bola rola às 18h, nos Aflitos, para mais um capítulo do clássico entre Náutico e Sport, que define o campeão estadual de 2026. A expectativa é de casa cheia e clima de decisão para o confronto que vale a taça.