Torcida do Náutico faz grande festa na 'Avenida Alvirrubra' antes da final contra o Sport

Avenida Alvirrubra reúne milhares de torcedores do Náutico antes da decisão nos Aflitos
Publicado: 08/03/2026 às 17:53
Torcida do Náutico (Divulgação/CNC)
A torcida do Náutico protagonizou uma grande festa na tarde deste domingo (8), na tradicional Avenida Alvirrubra, nos arredores do Estádio dos Aflitos. A mobilização aconteceu horas antes da decisão contra o Sport, pela final do Campeonato Pernambucano.
A chamada “Avenida Alvirrubra” já se tornou uma tradição em jogos decisivos do Náutico. Nela, os torcedores se reúnem para empurrar o time antes de partidas importantes, criando um ambiente de grande mobilização e confiança.
Dentro de campo, a bola rola às 18h, nos Aflitos, para mais um capítulo do clássico entre Náutico e Sport, que define o campeão estadual de 2026. A expectativa é de casa cheia e clima de decisão para o confronto que vale a taça.