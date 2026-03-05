Paulo César Zanovelli apita final do Pernambucano entre Náutico x Sport

Paulo César Zanovelli, árbitro (Rafael Melo/FPF)

A arbitragem para o Clássico dos Clássicos está definida. A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) anunciou que o árbitro FIFA Paulo César Zanovelli comandará a final do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Sport, neste domingo (8), às 18h, nos Aflitos.

Para a decisão, Paulo César Zanovelli contará com o auxílio dos assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique (FIFA-RJ) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS). A arbitragem de vídeo (VAR) ficará sob responsabilidade de Pablo Ramon Pinheiro, também do quadro FIFA.

De acordo com a FPF, a definição da escala considerou fatores como a fase da competição, o grau de complexidade e a importância da partida, além da qualificação técnica, do condicionamento físico e do desempenho recente dos árbitros.

Esta será a segunda partida apitada por Zanovelli nesta edição do Estadual. Anteriormente, ele esteve à frente do duelo entre Náutico e Santa Cruz, também nos Aflitos, quando o time alvirrubro venceu por 2 a 0 no jogo de volta da semifinal. O resultado garantiu a classificação do Náutico para a decisão do campeonato.



Depois do empate por 3 a 3 no primeiro confronto, a decisão do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Sport ficou totalmente aberta. O campeão será definido neste domingo: quem vencer no tempo normal levanta a taça. Se o placar terminar novamente igual, o título será decidido nas cobranças de pênaltis.

Náutico x Sport

Árbitro: PAULO CESAR ZANOVELLI (FIFA-MG)

Assistente 1: RODRIGO FIGUEIREDO HENRIQUE (FIFA-RJ)

Assistente 2: EDUARDO GONÇALVES DA CRUZ (MASTER-MS)

4ª Árbitro: REJANE CAETANO DA SILVA (FIFA-CE)

5º Árbitro: LUIS FILIPE GONÇALVES (CBF-PB)

VAR: PABLO RAMON PINHEIRO (FIFA-RN)

AVAR: FABRÍCIO PORFIRIO DE MOURA (MASTER-SP)

OBS. VAR: ERICH BANDEIRA