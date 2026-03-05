Paulo César Zanovelli apita final do Pernambucano entre Náutico x Sport
Árbitro FIFA Paulo César Zanovelli apita final do Campeonato Pernambucano nos Aflitos
Publicado: 05/03/2026 às 19:48
Paulo César Zanovelli, árbitro (Rafael Melo/FPF)
A arbitragem para o Clássico dos Clássicos está definida. A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) anunciou que o árbitro FIFA Paulo César Zanovelli comandará a final do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Sport, neste domingo (8), às 18h, nos Aflitos.
De acordo com a FPF, a definição da escala considerou fatores como a fase da competição, o grau de complexidade e a importância da partida, além da qualificação técnica, do condicionamento físico e do desempenho recente dos árbitros.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
Esta será a segunda partida apitada por Zanovelli nesta edição do Estadual. Anteriormente, ele esteve à frente do duelo entre Náutico e Santa Cruz, também nos Aflitos, quando o time alvirrubro venceu por 2 a 0 no jogo de volta da semifinal. O resultado garantiu a classificação do Náutico para a decisão do campeonato.
Depois do empate por 3 a 3 no primeiro confronto, a decisão do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Sport ficou totalmente aberta. O campeão será definido neste domingo: quem vencer no tempo normal levanta a taça. Se o placar terminar novamente igual, o título será decidido nas cobranças de pênaltis.
Náutico x Sport
Árbitro: PAULO CESAR ZANOVELLI (FIFA-MG)
Assistente 1: RODRIGO FIGUEIREDO HENRIQUE (FIFA-RJ)
Assistente 2: EDUARDO GONÇALVES DA CRUZ (MASTER-MS)
4ª Árbitro: REJANE CAETANO DA SILVA (FIFA-CE)
5º Árbitro: LUIS FILIPE GONÇALVES (CBF-PB)
VAR: PABLO RAMON PINHEIRO (FIFA-RN)
AVAR: FABRÍCIO PORFIRIO DE MOURA (MASTER-SP)
OBS. VAR: ERICH BANDEIRA