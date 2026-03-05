Náutico ganha retorno do zagueiro Mateus Silva para a final do Pernambucano contra o Sport

O defensor foi desfalque do Náutico nas duas últimas partidas por uma entorse no tornozelo

Mateus Silva, zagueiro do Náutico, em treinamento no CT (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico ganhará um retorno importante na defesa e deverá ter o elenco praticamente todo à disposição para o jogo de volta da final do Pernambucano contra o Sport. O zagueiro Mateus Silva se recuperou de uma lesão no tornozelo e estará apto para o Clássico dos Clássicos, que acontece neste domingo (8), às 18h, no estádio dos Aflitos.

Mateus Silva havia sofrido uma entorse no tornozelo logo no começo do jogo de ida da semifinal contra o Santa Cruz, na Arena Pernambuco. Desde então, o defensor ficou fora de ação e foi desfalque na volta da semifinal e na partida de ida da decisão.

Apesar de recuperado, o zagueiro alvirrubro não deverá iniciar entre os titulares na escalação de Hélio e Guilherme dos Anjos. Pelo bom desempenho no jogo de ida, inclusive com gol marcado, a expectativa é pela manutenção de Wanderson no miolo de zaga, formando dupla com Igor Fernandes.

Outra notícia positiva para a torcida alvirrubra foi também o retorno dos atacantes Jonas Toró e Felipe Saraiva. A dupla de pontas não esteve disponível na fase anterior, por questões físicas, mas se recuperaram e já foram relacionados no duelo de ida da final.



