Final entre Náutico x Sport terá mais de mil policiais militares e operação ampliada nos Aflitos

Efetivo supera o jogo de ida na Ilha do Retiro, que contou com 985 PMs, e inclui delegacia fixa, Bombeiros e segurança privada

A segunda partida da final do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Sport contará com um robusto esquema de segurança. Ao todo, 1.250 policiais militares estarão envolvidos na operação montada para o Clássico dos Clássicos, marcado para o próximo domingo, às 18h, no Estádio dos Aflitos.

O planejamento foi alinhado em reunião realizada na sede da Federação Pernambucana de Futebol, nesta quarta-feira (4), com a presença de representantes dos clubes, da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, da Polícia Militar de Pernambuco, da Polícia Civil de Pernambuco e das equipes técnicas envolvidas na operação.

Reforço ampliado em relação ao jogo de ida

No primeiro confronto da final, disputado na Ilha do Retiro, foram empregados 985 policiais militares, com atuação antes, durante e após a partida. Do efetivo total, 282 policiais ficaram responsáveis especificamente pela segurança na área interna e externa do estádio, reforçando o controle de acesso, o patrulhamento nas arquibancadas e o policiamento no entorno.

Para a decisão nos Aflitos, que conta com ingressos esgotados, o número sobe para 1.250 PMs, ampliando o aparato de segurança diante da expectativa de casa cheia e da importância do duelo.

Segundo o presidente da FPF, Evandro Carvalho, em entrevista ao Diario de Pernambuco, o esquema segue o padrão dos grandes jogos do Estado.

“Para a federação é normal, é absolutamente o cotidiano de todos os grandes jogos. Teremos 1250 policiais, além de cerca de segurança privada, que darão suporte à própria segurança pública, ao Batalhão de Choque e outras operativas.”

O dirigente também destacou as particularidades estruturais dos Aflitos, que exigem ajustes específicos na logística de profissionais e imprensa.

“Uma coisa é realizar um jogo na Arena, outra é na Ilha e outra, completamente diferente, nos Aflitos, onde temos limitações físicas. É uma situação complexa, mas que está sendo resolvida em conjunto com a SDS, Polícia Civil e os clubes.”

PM nas ruas desde a manhã

De acordo com o coronel João Barros, da PMPE, o policiamento começará ainda pela manhã, com efetivo distribuído de forma espelhada pela Região Metropolitana do Recife, nos mesmos moldes da primeira partida.

Além do reforço no entorno dos Aflitos, haverá uma delegacia fixa dentro do estádio, com cerca de 10 policiais, além de delegados e agentes da Polícia Civil para registro imediato de eventuais ocorrências.

O Corpo de Bombeiros também atuará na operação com três viaturas posicionadas estrategicamente para monitoramento e pronto atendimento.

O diretor de segurança do Sport, coronel Alexandre Jorge, demonstrou tranquilidade após as reuniões preparatórias.

“A PM tem expertise nisso. Os órgãos públicos estão bem preparados. Tudo o que foi sugerido já havia sido acordado antes do primeiro jogo. A Polícia Militar está dando cobertura e proteção.”

Segurança privada e divisão de acessos

Do lado alvirrubro, o diretor de operações do Náutico, Felipe Teixeira, detalhou a logística interna. O clube contará com aproximadamente 300 seguranças privados atuando dentro do estádio.

“A operação está bem robusta. O torcedor pode ir despreocupado, porque vai ter toda a segurança garantida.”

Os portões já estão definidos: A, B e C destinados à torcida do Náutico, enquanto o portão D receberá os visitantes. No pré-jogo, o setor vermelho receberá uma banda, como DJ no setor Hexa, para estimular a chegada antecipada do público.

“A gente pede para que o torcedor chegue cedo, aproveite as atrações e ajude a desafogar a operação no horário de pico”, reforçou.

Expectativa de decisão tranquila

A SDS destacou ao Diario que a reunião consolidou protocolos e definiu responsabilidades entre segurança pública e privada, com a expectativa de repetir o cenário positivo do primeiro jogo, quando não houve registro de intercorrências operacionais relevantes.