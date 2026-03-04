Náutico solicita arbitragem de fora do estado para a final do Pernambucano contra o Sport

O Náutico pagará os custos dos árbitros para a partida de volta do próximo domingo (8), às 18h, no estádio dos Aflitos

Arbitragem do Clássico entre Sport e Náutico (Sandy James/DP Foto)

Assim como ocorreu no duelo de ida, a partida de volta da final do Campeonato Pernambucano também contará com a arbitragem de fora do estado. O Náutico solicitou a medida e pagará os custos dos árbitros para a partida contra o Sport do próximo domingo (8), às 18h, no estádio dos Aflitos.

A informação foi confirmada pelo presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco.

O Timbu já havia solicitado juízes de fora de Pernambuco para a partida de ida na Ilha do Retiro, disputada no último domingo (1º). Com o Sport não participando do pedido, o clube alvirrubro também foi o responsável por bancar os custos da arbitragem liderada por Marcelo de Lima Henrique (Master-CE) na ocasião.

Após o pedido do Náutico, a escala dos árbitros de fora do estado passará pela Comissão Nacional de Arbitragem. A expectativa é de que a escolha dos juízes para a decisão seja divulgada ao longo da semana.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.