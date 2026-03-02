Náutico tenta aproveitar semana livre para evoluir na parte física antes de jogo de volta contra o Sport

O Náutico só retorna a campo no próximo domingo (8), pela partida de volta da final do Campeonato Pernambucano

Hélio e Guilherme dos Anjos, técnicos do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Após jogo de alta intensidade e placar empatado por 3 a 3 na Ilha do Retiro, o Náutico foca na recuperação e na evolução física da equipe antes do jogo de volta contra o Sport. O Timbu receberá o Leão da Ilha no próximo domingo (8), às 18h, nos Aflitos, pela partida de volta da final do Campeonato Pernambucano.

Disputando apenas o Estadual neste começo de temporada, o clube alvirrubro terá a semana livre de trabalhos no CT Wilson Campos. Nesta segunda-feira (2), o elenco recebeu folga, com as atividades retornando a partir da terça-feira (3).

Em coletiva após o jogo de ida, o técnico Guilherme dos Anjos citou a parte física como fator abaixo do time na primeira parte da decisão. “Fizemos um jogo, na nossa opinião, ainda um pouco abaixo daquilo que a gente tem como exigência fisicamente. Nossos números foram 70% daquilo que é a nossa média. Acho que a gente precisa trabalhar um pouco nesse quesito”, externou o treinador do Náutico.

A comissão técnica alvirrubra busca transformar em vantagem dentro de campo o calendário mais enxuto de jogos. Diferente do Sport, que disputará a Copa do Brasil no meio de semana, o Timbu concentrará esforços exclusivamente na grande decisão do Pernambucano.



