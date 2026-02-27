Náutico: Hélio dos Anjos confirma volta de Muriel para a final contra o Sport: "Senso de profissionalismo"

O treinador do Náutico revelou que o goleiro treinou normalmente durante a semana e terá condições de jogo para este domingo (1º)

Muriel, goleiro do Náutico, em treinamento no CT (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico ganhará um reforço importante na sua defesa para o jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano. O goleiro Muriel já está 100% recuperado de uma lesão muscular e terá condições de jogo. O Timbu visita o Sport neste domingo (1º), às 18h, na Ilha do Retiro.

Em entrevista coletiva na última quinta-feira (26) como prévia da final, o técnico Hélio dos Anjos confirmou o retorno do goleiro, revelando que ele treinou normalmente durante a semana da decisão. O comandante alvirrubro também aproveitou para elogiar o profissionalismo e a dedicação de Muriel.

“O Muriel no último jogo (Santa Cruz) ficou à disposição nossa em condições não totalmente ideais. Nós tivemos um problema com o terceiro goleiro, uma virose muito forte, e nós optamos pelo Muriel em final de recuperação. Um senso de profissionalismo dele, senso de comprometimento com o objetivo”, externou Hélio dos Anjos.

“Para esse jogo (Sport), o Muriel já está treinando normalmente, como também treinou na véspera do jogo passado. Acredito que é um jogador que vai estar no jogo. Eu vejo como muito positivo, Muriel tem uma representatividade muito grande dentro do nosso trabalho”, concluiu.

Titular absoluto da meta alvirrubra, Muriel sentiu um desconforto muscular na partida de ida da semifinal contra o Santa Cruz e precisou deixar o campo de jogo. Reserva imediato, Gastón Guruceaga foi acionado e participou das duas partidas contra a Cobra Coral, terminando a classificatória sem sofrer gols.

