Técnico do Náutico admite que esperava o Sport na final, mas afirma: 'Não temos temor'

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Melo/FPF)

O Campeonato Pernambucano de 2026 terá a final que muitos esperavam: Náutico e Sport. Em entrevista coletiva oficial da final do Campeonato Pernambucano, o técnico alvirrubro, Hélio dos Anjos, afirmou que não se surpreende com a presença do Sport na decisão e que sua equipe não teme o adversário.

“Pra mim não é surpresa nenhuma decidir o Campeonato Pernambucano com o Sport. Eu sempre falei isso dentro do clube: esperem que vai ser o Sport. Não estou menosprezando nenhum outro participante, mas sabemos da realidade do futebol pernambucano”, declarou Hélio.

O treinador destacou ainda que a equipe está confiante, mesmo jogando a primeira partida fora de casa. “A Ilha é um lugar privilegiado do futebol brasileiro, mas não temos por que temer. A nossa segurança de jogo é incrível, e a presença do torcedor, contra ou a favor, motiva o jogador. Que vença aquele que for melhor dentro da partida”, destacou.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Hélio dos Anjos também ressaltou a evolução estrutural do Náutico desde sua chegada ao clube. “Em 70 dias, o Náutico melhorou sua estrutura de futebol em mais de 200%. Hoje temos condições de disputar um grande título contra um grande adversário. O crescimento do Náutico foi muito grande e as exigências ao grupo também”, apontou.

Por fim, Hélio enalteceu o valor de uma possível conquista para o clube e a torcida.“Essa vitória, caso aconteça, será do torcedor, da história do clube e dos profissionais. Um título precisa estar alinhado com objetivos menores que tornam o clube mais forte. O Náutico necessita constantemente de apoio financeiro e parcerias, e só se consegue isso ganhando. É importante enaltecer o trabalho do time”, concluiu.

