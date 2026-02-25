Náutico anuncia patrocínio que prevê construção de campo com gramado sintético no CT

O Náutico firmou contrato com a marca TopField até o final de 2027 e tem previsão de receber R$ 2 milhões em investimentos

CT Wilson Campos, do Náutico (Rafael Vieira / FPF)

O Náutico anunciou nesta quarta-feira (25) um novo patrocínio para as próximas temporadas do clube. Trata-se da parceria com a marca TopField, que prevê a construção de um campo de gramado sintético no CT Wilson Campos.

O contrato do Timbu com a marca em questão será válido até o final de 2027 e tem previsão de investimento na casa dos R$ 2 milhões em estrutura para o clube, reforçando a busca do Náutico por melhorias nesse quesito.

O campo sintético que será construído obedecerá às dimensões oficiais e terá gramado inspirado no padrão europeu. A princípio, a utilização principal do campo será pelas categorias de base, podendo, eventualmente, o elenco profissional também utilizá-lo.

“Vem para agregar muito à estrutura do centro de treinamento e trazer grandes resultados para o futuro do clube. É um projeto muito importante, porque é um projeto estruturante. Projeto esse que vem agregar muito no desenvolvimento dos nossos atletas de base, também para a estrutura do profissional em alguns momentos”, disse Eduardo Downey, diretor de mercado do Náutico.

