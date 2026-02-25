Náutico não perde para o Sport como visitante desde 2022; confira retrospecto

O Náutico tenta fazer valer a sua força fora de casa para largar na frente na final do Campeonato Pernambucano

Time do Náutico em comemoração de vitória contra o Sport na Ilha do Retiro (Rafael Vieira / DP Foto)

Disputando o jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano como visitante contra o Sport, o Náutico tenta fazer valer o retrospecto recente favorável contra o rival fora de casa. O Timbu não perde desde 2022 para o clube leonino na condição de visitante. Os rivais se encontram neste domingo (1º), às 18h, na Ilha do Retiro.

O último revés alvirrubro longe dos Aflitos no Clássico dos Clássicos ocorreu ainda pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. No mês de setembro, o Náutico foi derrotado por 2 a 1 pelo Sport, na Ilha do Retiro, em partida válida pela 32ª rodada da competição nacional. No mesmo ano, o Timbu acabou sendo rebaixado para a Terceira Divisão.

Desde então, o Náutico já acumula três jogos de invencibilidade frente à equipe rubro-negra, totalizando dois empates e uma vitória. Ambos os placares em igualdade ocorreram na temporada de 2024, em jogos na Arena de Pernambuco. Pela Copa do Nordeste, os rivais empataram por 2 a 2. No Estadual, ficaram no 0 a 0.

O Náutico traz lembranças positivas da última visita ao Sport. Ainda na última temporada, o clube alvirrubro foi à Ilha do Retiro e venceu pelo placar de 2 a 1, em partida válida pela 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano de 2025.

Força como visitante nesta temporada

Para além do bom retrospecto recente, o Náutico também vem conquistando resultados expressivos como visitante no Estadual de 2026. O Timbu venceu todos os cinco jogos fora de casa na competição, vitimando as equipes do Decisão, Jaguar, Santa Cruz (duas vezes) e Vitória-PE.

