Náutico utiliza as redes sociais para provocar o Santa Cruz: "6 anos. Um só vencedor"

Post provocativo do Náutico nas redes sociais (Reprodução / Náutico)

Com a classificação na semifinal do Campeonato Pernambucano e a ampliação da invencibilidade sobre o rival, o Náutico utilizou suas redes sociais para provocar o Santa Cruz. O Timbu abusou do tom provocativo com alusões aos seis anos sem derrotas para o rival tricolor, em período que já se estende a 11 jogos.

A última vez que o clube alvirrubro sofreu revés para a Cobra Coral foi no dia 1º de março de 2020, em derrota por 2 a 0 no Arruda. De lá para cá, o Náutico acumula sete vitórias e quatro empates no Clássico das Emoções, incluindo a sequência atual de cinco vitórias consecutivas.

As postagens provocativas incluíram a referência à série coreana “Round 6”, enfatizando o período com apenas uma equipe vitoriosa no clássico. “6 anos. Um só vencedor”, diz a postagem. Outro post alvirrubro também provoca de maneira sutil ao fazer a pergunta: “Seis tão bem?”.

Extensão do tabu

Sem a possibilidade de se enfrentarem nesta temporada, Náutico e Santa Cruz só voltam a se encontrar em 2027. O provável próximo confronto será válido pela primeira fase do Estadual do ano que vem, com chances concretas de o tabu ser estendido para sete anos de invencibilidade alvirrubra.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.