Paulo Sérgio celebra gols contra o Santa Cruz e projeta a final do Pernambucano

Jogadores do Náutico em comemoração de gol provocativa contra o Santa Cruz (Rafael Vieira / CNC)

Carrasco do Santa Cruz, o atacante Paulo Sérgio, do Náutico, marcou mais dois gols contra o rival tricolor neste domingo (22). O camisa nove do Timbu foi o responsável pelos três gols do time no Clássico das Emoções na semifinal do Campeonato Pernambucano, contando jogos de ida e volta.

Após a classificação para a final nos Aflitos, Paulo Sérgio, em tom provocativo, celebrou o faro de gol aguçado diante da Cobra Coral e aproveitou para já projetar a decisão do Estadual contra o Sport, que se inicia na próxima semana.“Realmente contra o Santa eu sempre tenho sido abençoado. Falar nisso, tem que pedir a benção hoje, não esquece! É parabenizar a todos, demos mais um grande passo. A gente sabe que tem um grande clássico pela frente agora e vamos para cima. Com muito trabalho, muita humildade e todos empenhados para que a gente possa trazer esse título para o nosso torcedor”, disse Paulo Sérgio.

