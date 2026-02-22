Com dois gols de Paulo Sérgio, Náutico vence novamente o Santa Cruz e chega à final do Campeonato Pernambucano
O Náutico venceu por 2 a 0 o Clássico das Emoções deste domingo (22) nos Aflitos
Publicado: 22/02/2026 às 20:13
Partida entre Náutico x Santa Cruz nos Aflitos (Rafael Vieira / CNC)
O Náutico venceu novamente o Santa Cruz neste domingo (22), nos Aflitos, e chegou à final do Campeonato Pernambucano de 2026. O Timbu superou o rival por 2 a 0, com os dois gols sendo marcados pelo artilheiro Paulo Sérgio, que já havia balançado as redes no confronto de ida.
Com o resultado, o clube alvirrubro aplicou 3 a 0 no agregado da semifinal no Clássico das Emoções, após já ter feito 1 a 0 na Arena de Pernambuco. O Náutico agora enfrenta o Sport na grande final Estadual, com o primeiro jogo sendo de mando rubro-negro.
O Santa Cruz, por sua vez, se despede da competição e agora foca as suas atenções para a Copa do Brasil, quando estreia contra o Sousa-PB no dia 5 de março atuando em casa.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.
???????? pic.twitter.com/CNGkTo1ppx— Náutico (@nauticope) February 22, 2026
O JOGO
Com menos de quatro minutos de clássico, o Náutico já aumentou o ritmo ofensivo e criou a primeira oportunidade de gol. Após sobra de escanteio na área, Vinícius finalizou e parou na defesa de Gabriel Souza. Com 13 minutos, o Santa Cruz respondeu e obrigou o goleiro Guruceaga a fazer primeira intervenção após falta na área cobrada por William Júnior.
O Timbu respondeu de maneira imediata com Dodô achando Vinícius na área após cobrança de falta. O atacante alvirrubro finalizou por baixo e parou em grande defesa do arqueiro coral.
O clássico seguiu sendo disputado com alto equilíbrio nos Aflitos. Ambas as equipes mostraram poder ofensivo e ameaçaram a meta adversária. O Náutico buscou um jogo mais propositivo para chegar ao gol, enquanto o Santa Cruz insistiu em um jogo de transição aproveitando a vulnerabilidade da defesa alvirrubra.
Com 34 minutos, o Náutico teve a sua grande chance da primeira etapa até então. Dodô finalizou com categoria de fora da área e obrigou defesa de alto grau de dificuldade para Gabriel Souza, mantendo o zero a zero no marcador.
Quatro minutos depois do susto, a Cobra Coral também levou perigo e chegou a balançar as redes com o zagueiro Ianson, mas o lance foi impugnado por impedimento. Ianson, aliás, precisou deixar o jogo por um choque de cabeça pouco tempo depois do seu gol anulado.
Já no último lance do primeiro tempo, Vinícius conseguiu realizar grande jogada pelo lado esquerdo e foi derrubado por Eurico dentro da área, com o juiz assinalando o pênalti na jogada. Na cobrança, Paulo Sérgio bateu com precisão no canto e abriu o marcador no Clássico das Emoções. Na comemoração, o camisa nove alvirrubro abusou das provocações ao rival tricolor.
Segundo tempo
O Santa Cruz voltou para a segunda etapa com uma maior intensidade ofensiva e já levou perigo nos primeiros cinco minutos de jogo, mas sem a precisão necessária. Com sete minutos, Alex Ruan fez jogada pela linha de fundo e sofreu pênalti de Arnaldo. Na cobrança, William Júnior parou no goleiro Guruceaga e desperdiçou a chance do empate coral.
Na jogada seguinte, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli assinalou mais uma penalidade no confronto, dessa vez para a equipe do Náutico. Apesar da recomendação do VAR para a anulação da penalidade, o árbitro manteve a decisão de campo. Na cobrança, Paulo Sérgio também desperdiçou e manteve a classificatória aberta nos Aflitos.
O Náutico seguiu melhor no jogo e esteve mais próximo de aumentar o marcador na maioria do tempo. Aos 27 minutos, Paulo Sérgio apareceu de novo e decidiu o clássico com bela finalização cruzada de primeira.
Com o 3 a 0 no placar agregado, o Timbu passou a dominar as ações da partida e controlar o placar para se garantir na decisão do Pernambucano. Ambos os treinadores promoveram alterações nas equipes, mas sem mudanças significativas no decorrer do duelo.
Ficha do jogo
Náutico: 2
Guruceaga, Arnaldo (Reginaldo), Igor Fernandes, Wanderson e Yuri Silva; Samuel (Auremir), Wenderson (Luiz Felipe), Dodô (Ramon Carvalho); Júnior Todinho (Juninho), Vinícius e Paulo Sérgio (Marcos Rosa). Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.
Santa Cruz: 0
Gabriel Souza, Israel, Eurico Lima, Ianson (Matheus Vinícius) e Alex Ruan (Rodrigues); Balotelli, Pedro Favela (Gabriel Galhardo) e Patrick Allan; Willian Júnior (Vini Hora), Vitinho (Renato) e Quirino (Matheus Castilho). Técnico: Fábio Cortez.
Gols: Paulo Sérgio (50’ / 1T e 27’ / 2T)
Cartões amarelos: Ianson, Pedro Favela (Santa Cruz); Samuel, Arnaldo, Luiz Felipe (Náutico)
Local: Estádio dos Aflitos
Competição: Campeonato Pernambucano de 2026
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-MG)
Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Fabio Pereira (TO)
VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)
Público: 16.181
Renda: R$ 578.190