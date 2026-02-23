Guilherme dos Anjos descarta favoritismo do Náutico na final contra o Sport: "Vem de fora"

O treinador do Náutico projetou o Clássico dos Clássicos na decisão após classificação na semifinal do Pernambucano

Guilherme dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico voltou a vencer o Santa Cruz neste domingo (22) e confirmou a sua vaga na grande final do Campeonato Pernambucano. Após aplicar 3 a 0 no rival tricolor no placar agregado, o Timbu terá pela frente o Sport na decisão do Estadual de 2026.

Em entrevista coletiva após vencer a Cobra Coral, o técnico Guilherme dos Anjos projetou o próximo e último desafio da equipe na competição. O treinador alvirrubro enfatizou o equilíbrio do Clássico dos Clássicos e descartou um possível favoritismo em favor do Náutico.

“É um jogo único, muito prazeroso de ser jogado. O favoritismo ele vem de fora. Se você olhar dentro da história os dois times são extremamente regulares, com momentos mais positivos de um ou outro. Não vejo favoritismo de nenhuma parte. Talvez do Sport, que está disputando um tetra”, externou Guilherme dos Anjos.

“Nós temos a oportunidade de estar disputando esse clássico. Tenho um respeito muito grande ao trabalho do Roger (Silva). Espero que sejam dois grandes jogos e que vença o melhor”, concluiu.

