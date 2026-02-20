Convocado para a Seleção, João Pedro "JP Gigante" busca apoio para representar o Brasil na Copa América

JP Gigante, jovem atleta convocado para a Seleção de Futebol 7 sub-11 (Divulgação)

Com apenas 10 anos, o pernambucano João Pedro Borges Beltrão, conhecido no meio esportivo como JP Gigante, já começa a escrever sua história no futebol brasileiro. Morador do bairro de Casa Amarela, no Recife, o jovem atleta foi convocado para a Seleção Brasileira de Futebol 7 Sub-11 e irá representar o país na Copa América de Futebol 7, que acontece entre os dias 1º e 8 de março de 2026, em Guadalajara, no México.

Atualmente, JP Gigante integra a equipe do Náutico Fut7, atuando como meio-campista e ponta esquerda, posições em que se destaca pela habilidade no drible, qualidade no passe boass finalizações. O talento da zona norte do Recife, que hoje chama atenção nacional, começou cedo: o primeiro contato com a bola foi aos 3 anos de idade, ainda em casa.

“Eu treinava em casa e minha mãe sempre me via jogando. Foi ela quem decidiu me colocar em uma escolinha perto de casa. Ali eu comecei a entender que o futebol não era só uma brincadeira”, conta o pequeno João.

A virada de chave aconteceu quando o jovem atleta passou em uma seletiva do Sport, clube do coração, experiência que reforçou o sonho de seguir carreira no futebol. A inspiração também vem de casa: o pai tentou uma seletiva no Náutico, não foi aprovado, mas nunca abandonou o esporte, mantendo-se ativo nas várzeas e no futebol amador.

“Minha família sempre me apoiou e nunca deixou eu desistir. Eles estão comigo em todos os jogos”, destaca o atleta.

Fã declarado de Messi e Neymar, JP define seu estilo de jogo como criativo e ofensivo, focado em dribles, passes e gols. Entre as principais evoluções recentes, ele aponta a melhora na finalização, no passe e no físico.

“Me imagino jogando pela Seleção Brasileira profissional, atuando na Europa e defendendo um grande clube. Meu sonho é viver do futebol”, afirma.

Campanha solidária

Para viabilizar a participação na competição internacional, a família de João Pedro lançou uma campanha solidária, com ações como vakinha, rifas, samba solidário e pastel solidário, além de doações via Pix.

PIX SOLIDÁRIO:

Chave: 132.959.914-48



https://r321.app/s/PYdIOD34?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio



