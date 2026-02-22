Náutico x Santa Cruz: veja onde assistir, horário e escalações para a semifinal do Pernambucano

O Timbu recebe a Cobra Coral neste domingo (22), nos Aflitos, valendo vaga na final do Estadual 2026

Partida entre Santa Cruz x Náutico na Arena de Pernambuco (Rafael Melo/FPF)

Valendo vaga na grande final do Campeonato Pernambucano de 2026, Náutico e Santa Cruz protagonizam mais um Clássico das Emoções neste domingo (22), às 18h, no estádio dos Aflitos. A partida será válida pela volta da semifinal do Estadual, após o Timbu ter vencido por 1 a 0 o primeiro jogo na Arena de Pernambuco, e terá transmissão da TV Globo.

Nos dois encontros entre alvirrubros e tricolores nesta temporada, foi o Náutico que se sobressaiu. Além do triunfo na partida de ida, o Timbu já havia aplicado uma goleada por 4 a 0 sobre o rival ainda na primeira fase do Pernambucano.

O domínio atual do Náutico no clássico, aliás, já dura seis anos. A última vez que o Santa Cruz superou o rival foi no ano de 2020, acumulando até então 10 jogos sem vencer. No recorte, foram quatro empates e seis vitórias do clube alvirrubro.

Náutico

Com a campanha de sete vitórias em oito jogos no campeonato estadual, o Náutico recebe o Santa Cruz embalado para retornar à final da competição. Além da boa fase, o Timbu terá a vantagem de jogar pelo empate em frente ao seu torcedor para confirmar a sua classificação.

A torcida alvirrubra, aliás, promete casa cheia no estádio dos Aflitos e busca superar o seu maior público no Pernambucano. Em duelo contra o Sport ainda na primeira fase, 13.869 torcedores compareceram ao estádio.

Em relação à escalação, o Náutico terá duas dúvidas importantes na defesa do time titular. O goleiro Muriel e o zagueiro Mateus Silva saíram lesionados da partida de ida e não são presenças confirmadas no duelo de volta. Caso não tenham condições de jogo, Muriel deve ser substituído por Gastón Guruceaga, enquanto Mateus Silva dará lugar a Wanderson ou Índio.

Ademais, a comissão técnica do Timbu deve repetir a base que vem atuando em bom nível no Estadual. Os principais destaques ofensivos da equipe vêm sendo o meia Dodô, com três gols e três assistências, e o atacante Paulo Sérgio, com cinco gols marcados.

Santa Cruz

A missão não é simples, mas também não é impossível. O Tricolor do Arruda precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar no tempo regulamentar, ou por um gol para levar a decisão para as cobranças de pênaltis. Caso isso aconteça, o goleiro Rokenedy é a principal esperança, já que teve papel decisivo nas penalidades na temporada passada. Além disso, o Cobra Coral busca encerrar um jejum de 13 anos sem derrotar o Náutico nos Aflitos.

O Santa Cruz pretende apresentar uma “nova face” após o período de descanso e preparação durante o Carnaval. O técnico Fábio Cortez promete adotar uma postura mais ofensiva e organizada em campo. Vale lembrar que o Tricolor do Arruda disputou três clássicos em 2026 — dois contra o Náutico e um contra o Sport — e saiu derrotado em todos, marcando apenas um gol.

Para o confronto, o treinador Fábio Cortez optou por manter a mesma formação do jogo anterior. A equipe tricolor aposta principalmente na dupla de meias Patrick Allan e Willian Junior para conduzir a criação ofensiva e buscar a classificação. Apesar de já recuperados de lesão, o zagueiro William Alves e o atacante Ariel Nahuelpán continuam fora, realizando o processo de transição física.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Ficha do jogo

Náutico: Muriel (Guruceaga), Reginaldo, Mateus Silva (Wanderson), Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Wenderson e Dodô; Vinícius, Júnior Todinho e Paulo Sérgio. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Santa Cruz: Rokenedy; Israel, Eurico, Matheus Vinicius e Alex Ruan; Wagner Balotelli, Pedro Favela, Patrick Allan e Willian Júnior; Vitinho e Quirino. Técnico: Fábio Cortez.

Local: Estádio dos Aflitos

Horário: 18h

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-MG)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Fabio Pereira (TO)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Transmissão: TV Globo