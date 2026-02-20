Guilherme dos Anjos rechaça favoritismo do Náutico contra o Santa Cruz e ressalta importância do clássico

O técnico do Náutico revelou que internamente a equipe não se entende como favorita para a semifinal deste domingo (22)

Guilherme dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Vivendo grande começo de temporada, com resultados expressivos e com vantagem do jogo de ida, o Náutico é apontado por muitos como o favorito para eliminar o Santa Cruz e chegar à final do Campeonato Pernambucano. Internamente, porém, o técnico Guilherme dos Anjos rechaçou qualquer favoritismo alvirrubro para a semifinal deste domingo (22), às 18h, no estádio dos Aflitos.

Em entrevista coletiva na última quinta-feira (19), o comandante alvirrubro ressaltou a importância do clássico e destacou a escolha de um favorito como fator externo. Guilherme dos Anjos também aproveitou para convocar o torcedor para o Clássico das Emoções.

“Nós estamos sendo colocados como favoritos, nós não nos entendemos como favoritos. Externamente, faz parte a crítica e os torcedores, nossos ou deles, entenderem que existe um favorito ou não. É importante, gostam de criar narrativas. Temos que entender que o principal aspecto desse jogo é o objetivo que a gente precisa conquistar, precisamos alcançar a final”, externou o técnico do Náutico.

“Realmente passa a ser um jogo muito decisivo, independente de ser um clássico. E ele se torna ainda maior por ser um clássico, porém estamos em um nível de confiança muito alto e em casa. A presença do torcedor vai ser fundamental para decidirmos. Esse torcedor já viu a gente decidir e viu o potencial que os Aflitos têm com eles em conjunto”, concluiu.

O Náutico chega para o duelo deste domingo com vantagem de um gol de diferença construída na Arena de Pernambuco. O Timbu joga por um empate diante do seu torcedor para chegar à final do Estadual de 2026 e, consequentemente, garantir vaga na Copa do Nordeste de 2027.



