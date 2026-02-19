Náutico divulga parcial com 10 mil ingressos vendidos para clássico contra o Santa Cruz

A torcida do Náutico chegará em peso para o Clássico das Emoções deste domingo (22) nos Aflitos

Elenco do Náutico nos Aflitos (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico divulgou nesta quinta-feira (19) a primeira parcial de ingressos vendidos para o clássico contra o Santa Cruz. Ao todo, 10 mil torcedores alvirrubros já garantiram a sua presença para o Clássico das Emoções deste domingo (22), às 18h, no estádio dos Aflitos.

A torcida alvirrubra promete chegar em peso para o duelo de volta das semifinais do Campeonato Pernambucano. Após vencer o rival tricolor como visitante por 1 a 0, o Timbu busca carimbar a vaga na decisão atuando em seus domínios.

O maior público registrado pelo Náutico nesta temporada foi no Clássico dos Clássicos frente ao Sport. Na ocasião, 13.869 alvirrubros estiveram presentes na goleada aplicada pelo time da Rosa e Silva por 4 a 0.

Os ingressos seguem sendo comercializados para o público geral através do site da FutebolCard, em valores que variam entre R$ 180 e R$ 60 dependendo do setor do estádio. Os sócios alvirrubros também podem garantir a sua presença através do check-in no site oficial de sócios.



Valores dos ingressos:

Setores Caldeirão e Hexa: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Setor Vermelho: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada)

Cadeiras: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia-entrada).