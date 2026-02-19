Náutico: Apesar da preocupação com lesões, Mateus Silva e Muriel devem estar aptos para enfrentar o Santa Cruz

Muriel, goleiro do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico não deverá ter maiores problemas para escalar a equipe no duelo de volta da semifinal do Pernambucano contra o Santa Cruz. Apesar da preocupação com as lesões sofridas no jogo de ida, o zagueiro Mateus Silva e o goleiro Muriel devem estar aptos para enfrentar a Cobra Coral neste domingo (22), às 18h, no estádio dos Aflitos.

A dupla de defensores alvirrubros deixou o duelo do dia 11 de fevereiro com problemas físicos. Mateus sofreu uma entorse na perna com apenas cinco minutos de partida, enquanto Muriel sentiu um desconforto muscular também no primeiro tempo do duelo na Arena de Pernambuco.

A comissão técnica alvirrubra demonstrou preocupação em não ter os jogadores disponíveis para a sequência do Estadual por problemas mais sérios. No entanto, não foi constatada nenhuma contusão de maior gravidade, e os atletas seguem o processo normal de recuperação.

Com mais de 10 dias de intervalo entre as partidas contra o rival tricolor, o Náutico teve tempo para trabalhar a recuperação da dupla de defensores. Caso ainda assim não tenha condições de atuar, Muriel deverá ser substituído pelo arqueiro Gastón Guruceaga. Mateus Silva, por sua vez, poderá dar lugar aos zagueiros Wanderson ou Índio na função.

