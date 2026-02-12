diariodepernambuco.com.br
Carrasco: Desde que chegou ao Náutico, Paulo Sérgio já conta com cinco gols em clássicos estaduais

O camisa nove do Náutico vem balançando as redes contra Santa Cruz ou Sport desde 2024

Caio Antunes

Publicado: 12/02/2026 às 18:21

Paulo Sérgio, atacante do Náutico/Rafael Vieira/CNC

Autor do gol solitário na vitória do Náutico no Clássico das Emoções da última quarta-feira (11), o atacante Paulo Sérgio aumentou a sua marca pessoal em clássicos estaduais. O camisa nove alvirrubro agora tem cinco gols contra Santa Cruz ou Sport desde que chegou ao Timbu.

Paulo Sérgio está nos Aflitos desde 2024, tendo marcado gol em clássico em todas as temporadas desde então. A principal vítima do artilheiro é a Cobra Coral, que já sofreu três tentos do centroavante.

O goleador alvirrubro balançou as redes no Clássico das Emoções nos três últimos anos. Paulo Sérgio marcou um gol contra o Santa Cruz em 2024, 2025 e 2026, com todas as partidas sendo válidas pelo Campeonato Pernambucano.

Contra o Sport, entretanto, o camisa nove alvirrubro demorou a desencantar. O centroavante foi às redes apenas no seu quarto duelo contra o Leão da Ilha, tendo marcado logo dois gols na goleada por 4 a 0 desta temporada.

Números de Paulo Sérgio em clássicos estaduais:


Contra o Santa Cruz: 4 jogos e 3 gols marcados
Contra o Sport: 4 jogos e 2 gols marcados

