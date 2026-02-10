Com problema na lateral-direita, confira a provável escalação do Náutico contra o Santa Cruz

O Náutico deverá ter desfalques por lesão no Clássico das Emoções desta quarta-feira (11), na Arena de Pernambuco

Elenco do Náutico em treinamento no CT Wilson Campos (Rafael Vieira/CNC)

Após mais de 10 dias sem entrar em campo com a classificação direta às semifinais, o Náutico volta a disputar o Campeonato Pernambucano e terá pela frente um clássico contra o Santa Cruz. O Clássico das Emoções acontece nesta quarta-feira (11), às 20h, na Arena de Pernambuco, e será válido pelo jogo de ida das semifinais do Estadual.

Para visitar o Tricolor do Arruda, o Timbu deverá ter problemas para escalar o time, sobretudo na posição da lateral-direita. Arnaldo e Reginaldo, jogadores da posição no elenco, são dúvidas para o duelo por problemas físicos. O atacante Jonas Toró, por sua vez, deve voltar ao time após se recuperar de lesão muscular.

Em entrevista coletiva na véspera duelo contra o Santa Cruz, o técnico Guilherme dos Anjos detalhou as possíveis baixas por lesão e projetou como chega o Náutico para mais um clássico.

“A gente realmente está com um certo problema com relação a lateral. Nós ainda estamos estudando qual vai ser a melhor opção para nós. Hoje (10) a gente consegue definir quem vai estar apto realmente, mas não tenho dúvida que a gente vai ter um time muito competitivo para jogar contra o Santa Cruz”, externou o treinador do Náutico.

Se não puder contar com os dois atletas de origem na posição, o Náutico terá que improvisar para o setor no clássico. O volante Luiz Felipe surge como favorito para ficar com a vaga, com outros jogadores de meio de campo também podendo ser utilizados na lateral-direita.

Confira a provável escalação do Náutico:

Muriel, Luiz Felipe, Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Wenderson e Dodô; Vinícius, Júnior Todinho (Felipe Saraiva) e Paulo Sérgio. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.



