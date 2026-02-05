Recém-chegados marcam o bom início do Náutico no Campeonato Pernambucano

Jogadores do Náutico em comemoração de gol (Rafael Vieira/CNC)

Com a continuidade do trabalho na comissão técnica e remanescentes compondo a base do time, os reforços recentes do Náutico vêm ganhando destaque neste início de temporada de 2026. Os recém-chegados estão aproveitando a oportunidade e participam ativamente do bom início de Campeonato Pernambucano da equipe.

O meia Dodô é o protagonista principal entre as contratações desta temporada. O atleta de 24 anos já chegou ao Timbu vestindo a camisa 10 e acumula três gols e três assistências em apenas cinco jogos disputados no Estadual. Pelo desempenho decisivo quanto esteve em campo, Dodô é citado como principal jogador do futebol de Pernambuco até aqui em 2026.

Ainda no sistema ofensivo, os atacantes Felipe Saraiva, Jonas Toró e Júnior Todinho também começam jornadas pelo Náutico com bom desempenho. Saraiva participou de todos os sete jogos do Náutico até aqui, acumulando dois gols marcados e uma assistência. Toró conta com três participações em gol na temporada, enquanto Todinho acumula um gol e uma assistência.

Em relação ao sistema defensivo, o lateral-esquerdo Yuri Silva é quem vem se destacando. O ex-jogador do Athletic também participou de todos os sete jogos do Timbu, com dois passes para gol distribuídos no Estadual. Com a concorrência na posição tardia, chegada recente de Léo Jance, Yuri possuiu alta minutagem e boas partidas no começo da temporada.

O zagueiro Wanderson e os volantes Luiz Felipe e Ramon Carvalho também tiveram alta utilização dos treinadores alvirrubros. O trio de jogadores com passagem pela Ponte Preta já atuou por seis vezes vestindo a camisa do Náutico em 2026.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

