Meia Juninho destaca parte física e metas em chegada ao Náutico: "Clube quer ser campeão"

Recém-chegado ao Náutico, o meio-campista se recuperou de lesão no joelho e vem ganhando os primeiros minutos na temporada

Juninho, meia-atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Um dos principais reforços do Náutico para 2026, o meia Juninho chegou ao clube em recuperação de uma lesão no joelho e vem ganhando os seus primeiros minutos na temporada nas últimas partidas. O meio-campista recebeu oportunidade como titular por dois jogos seguidos, substituindo Dodô, e chegou a marcar um gol no triunfo contra o Vitória-PE pelo Campeonato Pernambucano.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (3), Juninho detalhou como vem sendo o seu processo físico após chegar no clube com uma contusão. O atleta destacou que vem melhorando o aspecto com o decorrer dos jogos e dos trabalhos.

“É um processo. A parte que eu posso dizer que está 100% é em relação ao joelho, foi uma cirurgia de muito sucesso. Sobre a parte física, como eu fiquei fora da pré-temporada, acho que agora a gente vai ganhando isso jogo a jogo. Do primeiro para o segundo jogo, a parte física já deu uma melhorada”, enfatizou Juninho.

O meia alvirrubro também enfatizou as suas metas na chegada ao Náutico. Juninho ressaltou ter metas a curto prazo e foco maior nos objetivos traçados pelo clube, incluindo a conquista do título Estadual em 2026.

“As minhas metas eu costumo levar mais a curto prazo. Eu cheguei com uma meta de me recuperar bem e a gente conseguiu. A parte física a gente sabe que vai ganhar ao decorrer do trabalho. As próximas metas são direcionadas ao clube. O clube quer ser campeão, a torcida quer isso e para nós atletas é muito importante. Estou focado na semifinal, em estar bem fisicamente para estar ajudando da melhor forma possível”, externou o atleta.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.