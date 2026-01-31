Vitória x Náutico: veja onde assistir, horário e escalações para a partida do Campeonato Pernambucano

Já classificado, o Náutico visita o Tricolor das Tabocas neste sábado (31), às 16h30, em Bonito

Equipe do Náutico na partida contra o Retrô (Rafael Vieira/CNC)

Já classificado diretamente para as semifinais e com a 1ª posição da primeira fase assegurada no Pernambucano, o Náutico visita o Vitória neste sábado (31), às 16h30, no estádio Arthur Tavares de Melo, em Bonito. A partida será válida pela 7ª e última rodada do Estadual e terá transmissão do canal Goat, no YouTube.

Iniciando a competição vencendo os cinco primeiros jogos , o Timbu visita o Tricolor das Tabocas após conhecer a sua primeira derrota na temporada. A equipe perdeu para o Retrô nos Aflitos, na última quarta-feira (28), e estacionou nos 15 pontos ganhos na tabela de classificação.

Para o duelo em Bonito, o Náutico terá uma lista de desfalques. O meia Dodô foi liberado para acompanhar o nascimento do filho e não será relacionado. Pendurados com dois cartões amarelos, o volante Samuel e o zagueiro Mateus Silva serão preservados e também estarão fora do duelo.

O lateral Reginaldo e o atacante Jonas Toró serão ausências devido à lesões musculares. Júnior Todinho, por sua vez, levou o terceiro cartão amarelo contra o Retrô e cumpre suspensão automática neste sábado.

Em entrevista coletiva pré-jogo, o técnico Hélio dos Anjos projetou como chega o Náutico para o duelo e ressaltou a importância de voltar a vencer na temporada.

“Para nós a importância do jogo é muito grande. Nós temos objetivos a conquistar e não podemos deixar de somar pontos em duas rodadas seguidas no campeonato, independente de qualquer coisa. Não vamos ter alteração para a próxima fase em função de qualquer resultado nesse jogo, mas nós temos a busca da melhora sempre. É aprimorar esse grupo que vai jogar e fazer uma grande partida”, projetou Hélio dos Anjos.



Vitória

O Tricolor das Tabocas recebe o Náutico envolvido diretamente na briga pelo rebaixamento e pela classificação para as quartas de finais do Pernambucano. O Vitória atualmente ocupa a 7ª posição na tabela, com 4 pontos conquistados.

A equipe possui uma vantagem de apenas um ponto em relação ao 8º lugar Jaguar (posição de descenso). Em compensação, o Tricolor das Tabocas também está a dois pontos do G6, precisando vencer o Náutico e torcer por um tropeço de Maguary ou Decisão na rodada para chegar ao mata-mata.

Ficha do jogo

Vitória: Diego, Guilherme Lucena, Léo Gaúcho, Hítalo Rogério e Allan Pires; Diego Aragão, Ageu e Tomás Dias; Gabriel Pires, Pedro Maycon e Manoel. Técnico: Eudes Pedro.



Náutico: Muriel, Arnaldo, Wanderson (Índio), Igor Fernandes e Yuri Silva; Luiz Felipe, Wenderson e Juninho; Vinícius, Felipe Saraiva e Paulo Sérgio. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Local: Arthur Tavares de Melo, em Bonito

Horário: 16h30

Competição: Campeonato Pernambucano 2026

Árbitro: Nairon Pereira

Assistente N.º 1: Dhiego Cavalcanti

Assistente N.º 2: Priscilla Fernandes

4º Árbitro: Arthur Armando

Transmissão: Canal Goat e TV FPF (YouTube)