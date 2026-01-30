Náutico terá lista de desfalques para visitar o Vitória-PE; confira provável escalação

Já classificado para as semifinais, o Náutico encerra primeira fase do Pernambucano neste sábado (31), às 16h30

Elenco do Náutico em treinamento no CT Wilson Campos (Rafael Vieira/CNC)

Com a classificação para as semifinais e a 1ª colocação já garantidas, o Náutico encerra a primeira fase do Pernambucano visitando o Vitória neste sábado (31), às 16h30, no Arthur Tavares de Melo. Para o duelo em Bonito, o Timbu contará com uma lista de desfalques.

A principal baixa ficará por conta do meia Dodô. Destaque alvirrubro neste início de Estadual, o jogador foi liberado pela comissão técnica para acompanhar o nascimento do filho e não será relacionado para o jogo.

Em entrevista coletiva na véspera do duelo, o técnico Hélio dos Anjos também confirmou que poupará jogadores pendurados com dois cartões amarelos. Com isso, o zagueiro Mateus Silva e o volante Samuel também não seguirão com a delegação para encarar o Vitória das Tabocas.

O Náutico também não poderá contar com o lateral Reginaldo e os atacantes Júnior Todinho e Jonas Toró. Todinho levou o terceiro cartão amarelo contra o Retrô e cumprirá suspensão automática. Toró e Reginaldo seguem como ausências por lesões musculares.

Em relação aos recém-chegados, o lateral-esquerdo Léo Jance já está integrado ao grupo e será relacionado para o jogo deste sábado. Leandro Kauã, por sua vez, ainda vem disputando espaço no seu retorno ao Náutico e não fará parte da relação.

Confira provável escalação do Náutico:

Muriel, Arnaldo, Wanderson (Índio), Igor Fernandes e Yuri Silva; Luiz Felipe, Wenderson e Juninho; Vinícius, Felipe Saraiva e Paulo Sérgio. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.