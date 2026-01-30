Lateral Léo Jance é anunciado pelo Náutico e já poderá estrear pelo Campeonato Pernambucano
O lateral-esquerdo de 20 anos já foi regularizado no BID da CBF e pode fazer a sua estreia pelo Náutico
Publicado: 30/01/2026 às 16:36
Léo Jance, novo reforço do Náutico (Divulgação / Náutico)
No último dia de inscrições para o Campeonato Pernambucano de 2026, nesta sexta-feira (30), o Náutico oficializou a contratação do lateral-esquerdo Léo Jance, que chega ao clube por empréstimo junto ao Fluminense. O defensor de 20 anos já foi devidamente regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e poderá estrear pelo Timbu durante a disputa do Estadual.
Léo Jance chega aos Aflitos com contrato de empréstimo não oneroso e com o vínculo válido até novembro de 2026. Cria das categorias de base do Fluminense, o lateral acumula apenas três jogos como profissional na carreira, incluindo duas partidas pelo Campeonato Carioca desta temporada.
O novo reforço alvirrubro chegou ao Recife na última quinta-feira (29) e já foi integrado ao elenco dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos. O atleta deverá disputar posição com Yuri Silva e Luiz Paulo na lateral-esquerda da equipe.
Léo Jance foi o 12º reforço oficializado pelo Náutico neste início de temporada. Além dele, o Timbu já havia contratado o goleiro Guruceaga, os laterais Reginaldo e Yuri Silva, o zagueiro Wanderson, os volantes Luiz Felipe e Ramon Carvalho, os meias Dodô e Juninho e os atacantes Júnior Todinho, Jonas Toró e Felipe Saraiva.
Salvo uma grande reviravolta, o Náutico deverá ter fechado o primeiro ciclo de contratações para este princípio de temporada, com foco exclusivo no Campeonato Pernambucano para disputar.
