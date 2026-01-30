Leandro Kauã retorna de empréstimo e reforça o Náutico na sequência do Pernambucano

O atacante de 20 anos e cria da base do Náutico estava emprestado ao Internacional desde o ano passado

Leandro Kauã em comemoração de gol pelo sub-20 do Internacional (Rafaela Frison / Internacional)

O Náutico ganhou mais um reforço para o sistema ofensivo na sequência do Campeonato Pernambucano. O atacante Leandro Kauã retornou ao Timbu após fim de empréstimo com o Internacional. O centroavante de 20 anos é cria da base alvirrubra e estava emprestado ao Colorado desde abril do ano passado.

LK teve poucas oportunidades na equipe principal do Internacional e realizou a maioria dos jogos pela categoria sub-20. Durante a sua passagem em Porto Alegre, o centroavante dispostou 21 jogos pela base, seis pela equipe B e um no time principal, já pelo Campeonato Gaúcho de 2026.

O Internacional tinha a opção de compra de Leandro Kauã garantida em contrato após o empréstimo, mas preferiu não exercê-la. Com isso, o atacante volta a fazer partes dos planos alvirrubros e já está regularizado para agregar ao elenco no prosseguimento do campeonato estadual.

A posição de centroavante, inclusive, é um dos pontos de atenção na montagem do elenco do Náutico visando à Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Timbu conta apenas com Paulo Sérgio e Samuel Otusanya para a referência de ataque.



