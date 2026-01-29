Felipe Saraiva destaca adaptação ao Náutico e mira duelo contra o Vitória-PE: "Jogo de reabilitação"

Felipe Saraiva, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Reforço para o sistema ofensivo do Náutico em 2026, o atacante Felipe Saraiva já vem demonstrando uma rápida adaptação ao clube. O atacante vem ganhando oportunidades da comissão técnica e teve minutagem em todos os jogos do Timbu na temporada até aqui, possuindo dois gols marcados no Pernambucano.

Em entrevista coletiva, Felipe Saraiva destacou como vem sendo a sua adaptação ao clube após atuar por duas temporadas no futebol da Coreia do Sul. O atleta de 27 anos também aproveitou para projetar o próximo confronto do Náutico no Estadual, quando visita o Vitória-PE neste sábado (31), às 16h30.

“Sobre a adaptação ao esquema do Hélio, eu acho que estou me adaptando bem, estou fazendo o que ele me pede. Agora é uma questão de tempo para eu me adaptar 100% e continuar dando resultado para o Náutico. Algumas partes do jogo eu ainda tenho que entender um pouco mais o que o professor pede, isso é normal por eu estar dois anos fora do país”, pontuou Felipe Saraiva.

“A gente tem que usar esse jogo (Vitória) como jogo de reabilitação. Não importa se a gente está classificado, eu acho que a gente tem que esquecer quem está do outro lado e procurar fazer os pontos e performar bem. Isso vai dar uma confiança para nós para a reta final do campeonato”, concluiu.



