Guilherme dos Anjos pondera atuação do Náutico na derrota para o Retrô: "Jogo fora da curva"

O treinador do Náutico ressaltou a importância de vencer em qualquer circunstância, mas não foi alarmista com o resultado negativo

Guilherme dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Vindo de um forte começo de temporada de grandes atuações e resultados positivos, o Náutico conheceu a sua primeira derrota no Pernambucano nesta quarta-feira (28). Após o revés de 1 a 0 para o Retrô, nos Aflitos, o técnico Guilherme dos Anjos ponderou a atuação da equipe.

Em entrevista coletiva após o jogo, o comandante alvirrubro ressaltou o foco do trabalho na importância de vencer em qualquer circunstância. O treinador, porém, evitou ser alarmista com o primeiro revés na temporada.

“Futebol, por mais que você motive, nós temos que ter prazer de ganhar. E hoje faltou um pouco de prazer de ganhar em alguns momentos. Um primeiro tempo que foi sim positivo, mas ainda fomos abaixo daquilo que temos condições de produzir”, iniciou o treinador.

“São coisas a serem trabalhadas, nós estamos formando uma equipe para a temporada. Nós nunca levamos a derrota de uma forma comum, porém nós temos que olhar o campeonato como um todo. Somos líder, continuamos com os melhores números e fizemos um jogo fora da curva”, completou



