Náutico acerta contratação do lateral-esquerdo Léo Jance, vindo do Fluminense

Léo Jance, lateral do Fluminense (Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

O Náutico já tem acertado mais um reforço para a sequência do ano de 2026. Trata-se do lateral-esquerdo Léo Jance, que chega ao clube emprestado pelo Fluminense até o final da atual temporada. O jovem defensor de 20 anos teve o seu contrato estendido com o clube carioca até 2027, sendo emprestado ao Timbu logo em seguida.

O novo reforço alvirrubro conta com pouca experiência no futebol profissional. Estreando na equipe principal do Fluminense em 2025, o atleta acumula apenas três jogos entre os profissionais na carreira, incluindo duas partidas pelo Campeonato Carioca deste ano.

A expectativa é de que o jogador seja anunciado pelo Náutico até esta sexta-feira (30), prazo final para as inscrições no Campeonato Pernambucano. Léo Jance, inclusive, já aparece registrado com a camisa alvirrubra no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O defensor chega para uma posição que era prioridade do Náutico no mercado. Atualmente, o elenco conta apenas com Luiz Paulo e Yuri Silva como opções para a lateral-esquerda. Igor Fernandes também atua no setor, mas vem sendo utilizado prioritariamente como zagueiro na temporada.

