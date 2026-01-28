Vinícius demonstra insatisfação com primeira derrota do Náutico: "Se cobrar muito"

O capitão do Náutico destacou o nível de cobrança interna após revés para o Retrô

Vinícius, atacante do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Depois de vencer os cinco primeiros jogos da temporada de 2026, o Náutico conheceu o seu primeiro revés nesta quarta-feira (28). O Timbu foi derrotado pelo Retrô nos Aflitos e o resultado negativo não passou em branco pelo capitão Vinícius.

Apesar da boa fase, o atacante do Timbu demonstrou a sua clara insatisfação com a derrota para a Fênix e destacou o nível de cobrança interna para evitar erros que possam custar resultados.

“Nós não podemos errar, tanto que nós erramos hoje e perdemos o jogo. Não podemos fazer um jogo dentro de casa e sair satisfeito por ter feito um bom início de campeonato. Pelo contrário, temos que se cobrar muito, porque não podemos dar essa brecha, principalmente dentro de casa. A gente prega no vestiário que temos que aprender com as vitórias, não com as derrotas”, disse Vinícius.



