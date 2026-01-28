Náutico oficializa empréstimo do atacante Kayon para o Botafogo-PB

O jovem da base do Náutico foi emprestado ao clube paraibano para a disputa da atual temporada

Kayon, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico oficializou nesta quarta-feira (28) o empréstimo do atacante Kayon para o Botafogo-PB. O jovem da base alvirrubra foi emprestado ao clube paraibano até o mês de outubro da atual temporada, com cláusula de opção de compra ao fim do empréstimo.

Com 21 anos e mais de 50 partidas pela equipe profissional do Náutico, Kayon buscará uma maior minutagem e mais rodagem em outra equipe, que terá foco na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Além de Kayon, o Timbu também já havia feito movimentos de emprestar outros jovens da base. O goleiro Léo, para o Altos, o atacante Kauan Maranhão, para o Piauí, e o atacante Thalissinho, para o ABC, foram os outros jogadores cedidos pelo clube em 2026.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.