Técnico do Náutico revela expectativa de mais um reforço para a sequência do Pernambucano

O treinador Guilherme dos Anjos destacou já ter um nome encaminhado para reforçar o Náutico ainda durante o Estadual

Guilherme dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Com as inscrições de jogadores para o Campeonato Pernambucano ocorrendo apenas até esta sexta-feira (30), as equipes buscam os últimos ajustes para fechar o elenco da competição. Com um time já dando resultado em campo e 11 contratações integradas no elenco, o Náutico ainda deseja se reforçar na disputa do Estadual.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (27), o técnico Guilherme dos Anjos revelou a expectativa de ao menos mais uma contratação chegar no clube. Segundo o comandante alvirrubro, um nome já está encaminhado como novo reforço, enquanto outro jogador também poderá chegar até a sexta-feira.

“Tem pespectiva sim (contratação). Espero conseguir colocar um atleta até sexta-feira em conjunto com o clube. Estava discutindo isso com o presidente, pela parte orçamentária, e com o professor (Hélio dos Anjos), naturalmente tudo já está ok com a parte técnica do atleta. Estamos ainda nos aspectos burocráticos desse jogador e da aceitação de alguns pontos.”, disse Guilherme dos Anjos.

“Estamos ainda também na expectativa de mais um nome. Se ocorrer, ótimo. Se não ocorrer, nós vamos naturalmente aguardar, porque não vejo motivo para a gente colocar um jogador tão cedo aqui. Caso não ocorra nós não temos desespero, o elenco está muito bem montado para desenvolver os próximos seis jogos (restantes no Pernambucano)”, completou.

Próximo compromisso

Com 100% de aproveitamento e embalado pelas três goleadas recentes, o Náutico se prepara para mais um compromisso no Pernambucano. O Timbu recebe a equipe do Retrô nesta quarta-feira (28), às 20h, no estádio dos Aflitos.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.