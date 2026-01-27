Náutico oficializa pedido de reconhecimento de títulos nacionais na CBF

As conquistas em questão são referentes ao Torneio dos Campeões do Norte de 1952 e à Copa dos Campeões do Norte de 1966

Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. (Rafael Vieira)

Após os requerimentos dos rivais Sport e Santa Cruz, o Náutico também oficializou o pedido de reconhecimento de títulos nacionais na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As conquistas em questão são referentes ao Torneio dos Campeões do Norte, em 1952, e à Copa dos Campeões do Norte, Pequena Taça Brasil, em 1966.

O pedido foi protocolado pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF) junto à entidade máxima do futebol brasileiro. Apesar de ainda buscar o reconhecimento em processo que seguirá na CBF, o Náutico já se refere ao títulos como conquistas de caráter nacional em seu site oficial.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Torneio dos Campeões do Norte (1952)

A competição foi disputada em formato de mata-mata no Recife. Anfitrião, o Náutico realizou apenas duas partidas para chegar ao título. Na semifinal, venceu o América-RN por 5 a 4. Na decisão, o clube pernambucano fez 5 a 1 na Tuna Luso e se sagrou campeão do torneio.

O pedido de reconhecimento do título de 1952 traz a mesma lógica no requerimento feito pelo Sport, que ainda conta com Ceará e Fortaleza no pedido. A principal alegação se baseia na regionalização das competições do país, trazendo um caráter nacional para o torneio de equipes que não disputavam o Campeonato Brasileiro como se é conhecido nos dias atuais.

Copa dos Campeões do Norte (1966)

O campeonato em questão foi disputado por apenas cinco equipes e em fórmula de pontos corridos. Além do Náutico, também participaram Sport, Bahia, Fortaleza e Ceará. Todos os clubes disputaram o torneio após conquistarem a Zona Norte-Nordeste da Taça Brasil.

Em jogos de turno e returno, o Timbu terminou com 12 pontos conquistados, obtendo cinco vitórias, dois empates e uma derrota na campanha. A conquista também busca o reconhecimento nacional devido à regionalização do futebol brasileiro da época.



Reconhecimento de títulos inter-regionais

Juntamente com a busca pelo reconhecimento de títulos de caráter nacional, o Timbu também planeja solicitar na CBF a chancela de três títulos inter-regionais conquistados pelo clube. Os troféus em questão são do tricampeonato da Copa Norte/Nordeste da CBD, ocorrido em 1965, 1966 e 1967.