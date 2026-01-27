Náutico divulga venda de ingressos para o duelo contra o Retrô; confira valores
O Náutico receberá a Fênix de Camaragibe nesta quarta-feira (28), às 20h, no estádio dos Aflitos
Publicado: 27/01/2026 às 15:37
Torcida do Náutico nos Aflitos (Rafael Vieira/CNC)
Embalado e contando com o apoio do torcedor, o Náutico divulgou a venda de ingressos para o próximo compromisso da equipe pelo Campeonato Pernambucano. O Timbu receberá o Retrô nesta quarta-feira (28), às 20h, no estádio dos Aflitos.
As entradas estão sendo comercializadas entre R$ 30 e R$ 180 para o público geral, dependendo do setor do estádio e do tipo de ingresso. O sócio alvirrubro também pode garantir a sua presença nos Aflitos através do check-in. As vendas gerais ocorrem pelo site da FutebolCard, enquanto a dos associados ocorre na plataforma de sócios alvirrubra.
Valores dos ingressos para Náutico x Retrô
Setor Hexa e Caldeirão: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)
Setor Vermelho/Gazzaneo: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada)
Cadeiras: R$ 180
Visitante: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada)