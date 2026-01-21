Guilherme dos Anjos confirma mudanças na escalação do Náutico contra o Jaguar: "Gestão de elenco"

Guilherme dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Buscando manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Pernambucano, o Náutico vista o Jaguar nesta quinta-feira (22), às 20h, na Arena de Pernambuco. Para o duelo válido pela 4ª rodada, o Timbu promoverá mudanças em sua escalação inicial.

Em entrevista coletiva de pré-jogo, o técnico Guilherme dos Anjos confirmou a ideia da comissão técnica de rodar o elenco e ir com uma equipe mesclada para a Arena de Pernambuco. Segundo o comandante alvirrubro, o intuito das mudanças é para promover uma maior minutagem para determinados jogadores na gestão do elenco.

“Nós temos que levar alguns aspectos em consideração para pensar nessas mudanças. Não é um motivo tão físico, mas com certeza é um motivo de gestão do elenco e observação de alguns atletas de jogo. Cada um absorve isso de uma forma diferente, então tem atletas que realmente precisam de um pouco mais de jogo”, externou Guilherme dos Anjos.

“Quando a gente fala sobre se utiliza ou não força total, eu acho que a força total nossa é o elenco. Nós sempre estaremos com força total dentro dos jogos. A gente tenta tornar esse grupo homogênio através do treinamento e ter um padrão de jogo muito claro, independente de quem joga. A minutagem e rodar esse elenco, faz parte”, concluiu.

Situação na tabela

O Náutico visita a equipe de Jaboatão dos Guarapes de olho em manter a liderança do Pernambucano. A equipe alvirrubra possui 9 pontos e lidera de maneira isolada a competição, com dois pontos de vantagem em relação ao 2º lugar.

O Jaguar, por sua vez, é apenas o 6º colocado e somou 2 pontos nas três primeiras rodadas. O clube busca a sua primeira vitória no Estadual nesta quinta-feira.

