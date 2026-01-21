Adversário do Náutico, Jaguar conta com velhos conhecidos do Timbu no elenco; confira

A equipe de Jaboatão dos Guararapes recebe o Náutico nesta quinta-feira (22), às 20h, na Arena de Pernambuco

Elenco do Jaguar durante disputa do Campeonato Pernambucano (Divulgação / Jaguar)

Próximo adversário do Náutico pelo Campeonato Pernambucano, a equipe do Jaguar conta com velhos conhecidos do torcedor alvirrubro em seu elenco atual. Quatro jogadores titulares do clube de Jaboatão dos Guararapes são lembrados por passagens no Timbu. O Jaguar recebe o Náutico nesta quinta-feira (22), às 20h, na Arena de Pernambuco.

O nome mais recente a passar nos Aflitos foi o do atacante Léo Magoh. O jovem de 24 anos é cria das categorias de base do Náutico e já coleciona empréstimos por diversos outros clubes. O centroavante chegou em 2026 para a sua segunda passagem no Jaguar, após retornar de empréstimo ao Timbu ainda na última temporada. Léo Magoh, inclusive, chegou a ser utilizado pelo técnico Hélio dos Anjos em 2025, tendo anotado um gol na campanha de acesso na Série C.

O volante Gil Mineiro, por sua vez, conta uma passagem menos recente no clube alvirrubro. O meio-campista de 35 anos atuou pelo Náutico entre as temporadas de 2015 e 2016, colecionando passagens também por Salgueiro e Belo Jardim no futebol pernambucano.

Mais um jogador oriundo da base alvirrubra que enfrentará a equipe nesta quinta-feira é o zagueiro Nilson Júnior. O veterano de 36 anos foi revelado pelo Náutico, onde atuou até 2011. O defensor ainda conta com passagens mais recentes por Salgueiro e América-PE no futebol de Pernambuco.

Por último, o meia Lelê é mais um jogador relevante com passagem nos Aflitos. O atleta de 35 anos e grande rodagem em clubes do estado contou com uma discreta trajetória pelo Náutico, atuando apenas em 13 jogos durante a temporada de 2018. Lelê também já passou por Santa Cruz, onde conquistou importantes títulos, e Maguary em Pernambuco.

