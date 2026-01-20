Mascotes de Náutico e Santa Cruz promovem campanha especial de doação de sangue no Hemope

Mascotes de Náutico, Santa Cruz e do Hemope (Divulgação)

Rivais do futebol pernambucano se unem pelo mesmo propósito: doar sangue. Os mascotes do Náutico e do Santa Cruz, se encontraram nesta terça-feira (20), no Hemope, em uma ação especial que reforça a importância da doação de sangue. O evento faz parte do Encontro de Mascotes do Futebol Pernambucano, e busca aproximar o hemocentro da população de forma leve e interativa.

“Em parceria com a Fundação Hemope, Náutico e Santa Cruz deixaram a rivalidade de lado e entraram juntos em campo por uma causa maior: incentivar a doação de sangue e ajudar a salvar vidas”, escreveu os dois clubes, em suas redes sociais.

Durante a ação, os visitantes puderam tirar fotos com os mascotes e conhecer de perto a importância da doação voluntária de sangue. Para a presidente do Hemope, Raquel Santana, a participação dos clubes é fundamental para mobilizar a população e fortalecer a cultura da doação.

“O futebol tem uma força enorme de mobilização em Pernambuco. Quando Náutico, Santa Cruz e Sport se unem por uma causa como a doação de sangue, a mensagem chega mais longe e sensibiliza pessoas que, muitas vezes, ainda não doaram. Nosso convite é para que a população venha ao Hemope e faça parte desse time que salva vidas todos os dias”, destacou Raquel Santana.

O atendimento acontece na sede do Hemope Recife, na Rua Joaquim Nabuco, nº 171, no bairro das Graças. A iniciativa mostra que, fora das quatro linhas, a solidariedade conecta torcedores e reforça a importância de ações sociais no estado.

