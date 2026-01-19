Vinícius celebra bom começo do Náutico e projeta sequência do Pernambucano

Após vencer o clássico, o atacante do Náutico destacou o foco da equipe em objetivos maiores no Estadual

Vinícius, atacante e capitão do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico vive promissor início de temporada. A equipe alvirrubra vem mantendo os 100% de aproveitamento no Campeonato Pernambucano e lidera de maneira isolada a competição. Após golear o rival Sport, o clube agora foca nos próximos desafios do Estadual para manter o bom momento.

Em entrevista coletiva, o atacante Vinícius celebrou o bom começo de 2026 que o Timbu vem realizando. O capitão alvirrubro também ressaltou os objetivos maiores que a equipe ainda busca ao longo da competição estadual.

“Muito feliz por esse momento. Ganhamos um clássico importante, mas não estamos satisfeitos e não ganhamos nada ainda no campeonato. As nossas metas são muito maiores que apenas um clássico só. Então seguimos nessa luta para a classificação e ir em busca do título”, disse Vinícius.

“Temos total respeito a todos os adversários, mas sabendo também da grandeza do Náutico. Quem veste a camisa do Náutico tem que saber o tamanho do clube e saber que o Náutico entra nas competições para vencer e buscar o título. O Campeonato Pernambucano tem essas grandes equipes, mas o Náutico é a grande equipe e nós temos que entrar com esse pensamento de ganhar”, completou.

Próximo compromisso pelo Pernambucano

Buscando manter a invencibilidade e a liderança, o Náutico visita o Jaguar na próxima quinta-feira (22), às 20h, na Arena de Pernambuco. O jogo será válido pela 4ª rodada da primeira fase do Estadual.