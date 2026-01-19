Técnico do Náutico ressalta nível de cobrança e estuda rodar elenco na próxima rodada do Estadual

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Vindo de uma contundente goleada sobre o rival Sport, por 4 a 0, o Náutico agora planeja a sequência do Campeonato Pernambucano 2026. O Timbu lidera de maneira isolada a competição e mantém 100% de aproveitamento após três rodadas do Estadual.

Em entrevista coletiva ainda após vencer o Clássico dos Clássicos nos Aflitos, o técnico Hélio dos Anjos ressaltou como vem trabalhando o nível de cobrança com seu grupo neste princípio de temporada. O treinador também revelou que estuda rodar o elenco na partida da próxima quinta-feira (22) contra o Jaguar, na Arena de Pernambuco.

“Nós fizemos 9 pontos porque tínhamos que fazer. Eu falei para eles no primeiro jogo que eu não estava satisfeito, porque éramos 3º colocado e nós tínhamos que buscar a 1ª posição. Conseguimos na rodada passada e hoje ratificamos. E vai ser o tempo todo assim, não existe nada aqui sem sentir dor e sem sentir o peso da minha cobrança”, disse o comandante.

“Não sei qual equipe eu vou colocar em campo na quarta-feira. Vou dar uma olhada geral amanhã e depois, mas o nível de exigência é o mesmo. Não lamento ausência de jogador. Toda carga física, técnica e tática o grupo está recebendo da mesma forma, então todo mundo tem condições. Tudo vai ser em função das respostas dos números, da área de fisioterapia e do departamento médico. Se eu achar que tenho que mexer um pouco mais para esse jogo, eu mexo. Não por falta de respeito ao adversário, respeito ao meu trabalho”, concluiu o técnico.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Situação na tabela

Com 9 pontos somados, o Náutico tem dois pontos de vantagem em relação ao Santa Cruz, 2º colocado com 7. De olho na vaga direta para as semifinais do Pernambucano, a equipe alvirrubra também já abriu cinco pontos em relação ao 3º colocado Retrô.